الرئيس التونسي يحذر: لا يشفع لأحد الارتماء في أحضان الخارج





قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن كل المتقاضين أمام القانون سواء، وإنه لا يشفع لأحد الارتماء في أحضان دوائر في الخارج، ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء.

جاءت تصريحات الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، في قصر قرطاج اليوم الخميس. وتناول اللقاء بين الرئيس التونسي ووزيرة العدل، سير عمل الوزارة والدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع.

وأضاف البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن لقاء “سعيد” و “جفال” ناقش مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عهد إلى لجنة خاصة بإعداده، والتي قاربت على الانتهاء من أعمالها.

يذكر أن الرئيس التونسي أصدر قرارا قبل يومين بإقالة نجلاء بودن من رئاسة الحكومة التونسية، وتكليف أحمد الحشاني بتشكيل وزارة جديدة للبلد المغاربي. “المصري اليوم”.