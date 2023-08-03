شاهد بالفيديو.. التموين المصرية تطرح لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيه





طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتى بسعر 220 جنيها للكيلو.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الدواجن والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها، ضمن مقررات شهر أغسطس من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وقامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. “صحيفة اليوم السابع”.