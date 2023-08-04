شاهد بالفيديو.. فريق ركن يبشّر الشعب السوداني بانتصار القوات المسلحة ويوجه رسائل للحرية والتغيير





أرسل سعادة الفريق ركن فتح الرحمن محي الدين بشريات للشعب السوداني بقرب انتصار القوات المسلحة السودانية خلال الفترة القادمة القريبة، والقضاء على تمرد قوات “الدعم السريع”.

وقال “فتح الرحمن” موجهاً رسائل لقوى الحرية والتغيير إن ما قبل 15 أبريل ليس كما بعده، وإذا كانت تحركاتكم تلك تهدف للحصول على موطئ قدم وإنقاذ ما تبقى من الدعم السريع فلن تجدوا ذلك، وأنتم تعلموم بأن نهاية الدعم السريع تعني نهاية “الحرية والتغيير”.

وقال الفريق ركن فتح الرحمن خلال في مقطع على إحدى المنصات المناصرة للجيش السوداني بأن الشعب لن يرضى بوجود الدعم السريع في الحياة السياسية السودانية.

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رصد وتحرير – “النيلين”