رصد عمليات يوم الخميس 03 اغسطس 2023 في السودان





*رصد عمليات اليوم الخميس 03 اغسطس في السودان :*

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*الجيش يقصف بالطيران و المسيرات و المدفعية عدة مواقع للعدو المتمرد في امدرمان*

*المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد مفضل يزور اليوم معبر اشكيت برفقة عدد من المسؤولين الامنيين والعسكريين.*

*حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ..القوة المشتركة للكفاح في دافور تبذل جهدها بأقصى درجات، لتأمين الطرق العامة، وتأمين الأسواق، والمرافق العامة، ومقرات المنظمات الدولية والوطنية. نطالب من المنظمات الأممية والمحلية والأخرى التعامل بالجدية مع القوة المشتركة والإسراع في توصيل الإغاثة، والحكومة التنفيذية في بورتسودان عليها بإيفاء ما يليها”.*

*اشتباك عنيف بين الجيش والمليشا في المنطقة بين جبل أولياء و طيبة الحسناب.*

*مليشيا الدعم السريع تغتال (3) من الرعاة العزل عند مدخل الهدف شرق مدينة ام روابة مغرب اليوم الخميس*

*اشتباكات للجيش مع قوات التمرد بمنطقة الصناعات بامدرمان*

*مدفعية الجيش تقصف تجمعات العدو في بحري و شرق النيل*

*الجيش يقصف تجمعات العدو المتمرد حول الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم*

*قصف جوي للجيش علي تمركزات العدو المتمرد باحياء شرق الخرطوم*

*الجيش يضبط 4 بكاسي تتبع لمليشيا التمرد محملة بالذخائر و الاموال شمال مروي كانت في طريقها الي دارفور*

*المدفعية و الطيران تقصف تمركزات العدو المتمرد بامبدة و المويلح بامدرمان*

*الجيش يقصف بالطيران و المسيرات تجمعات العدو شمال بحري و حول مصفاة الجيلي*

*فريق للعمل الخاص يكمل نظافة و تمشيط احياء طه الماحي و يثرب و اللاماب جنوب الخرطوم و يطرد عناصر القوات المتمردة منها*

*الجيش يقصف بالمدفعية و الطيران ارتكازات العدو المتمرد بالمنطقة الصناعية بحري و سوق الكرين و شارع المؤسسة و شارع الانقاذ*

*الجيش يطرد قوات لمليشيا التمرد من خور ابو ادم و مناطق الدباسين و العزوزاب و يكبدها خسائر*

**العدو المتمرد يحاول الهجوم اليوم على قواتنا في جبل اولياء الساعة الرابعة عصرا اليوم وتم دحر الهجوم*

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