شاهد بالفيديو.. ما هي الرسائل التي وجهها بطل القوات المسلحة “أحمد الشاكر” لمن ساعد المرتزقة؟





وجه البطل المظلي واسد القوات المسلحة “أحمد الشاكر” رسالة خص بها كل من ساعد مليشيا الدعم السريع سواء بمقابل أو بدون مقابل وكذلك لمجموعة “لا للحرب”.

وقال “أحمد الشاكر” في رسالة مصورة على صفحته الرسمية بأنه لو رحمناكم نحن فإن التاريخ لا يرحم وهو يسجل، وأن الرحمة من رب العالمين فقط.

وأضاف بأن التاريخ سيكتب بأن هنالك “ملايش” ومرتزقة دخلوا الخرطوم لاحتلالها، وهم لا يعرفون مداخلها ومخارجها لولا مساعدة بعض الخونة وضعاف النفوس.

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رصد وتحرير – “النيلين”