ساخرون: نقترح نزع سلاح المدفعية والطيران الإثيوبي ونشر قوات شرق إفريقيا





سخر مجموعة من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بعد أحداث التمرد الجديد في إثيوبيا، وإعلان حالة الطوارئ.

وعلى خلفية دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” السابقة بشأن فرض منطقة حظر طيران ونزع سلاح مدفعية الجيش السوداني، دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان للمعاملة بالمثل، بحسب رصد محررة “النيلين” على المنصات الرقمية، حيث طالب البعض بنزع مدفعية الجيش الإثيوبي وفرض منطقة حظر طيران في أديس ابابا، ودعوة قوات شرق إفريقيا للتدخل العاجل.

وطالب آخرون بتبني منظمة “إيقاد” لهذه المقترحات أسوة بما حدث في السودان، وأن المعاملة تكون بالمثل، حيث لم يسمع السودانيون بجلسة طارئة للإيقاد أو بمجرد إدانة لما يحدث في إثيوبيا.

وكانت إثيوبيا قد خرجت من تمرد سابق قادته جبهة “التقراي”، حيث رفضت حينها كل الوساطات الدولية واعتبرت الأمر شأن داخلي.

رصد وتحرير – “النيلين”