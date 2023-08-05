بينها شركات ألمانية وفرنسية وسلوفينية: الداخلية السودانية تشكر “مساعدات” مصنع الجواز الإلكتروني

أعربت وزارة الداخلية السودانية عن شكرها للجهات التي ساهمت في وصول مصنع الجواز الإلكتروني إلى مدينة بورتسودان، تمهيداً لتركيبه وبدء العمل في إصدار الجوازات الجديدة، بعد توقف المصنع بالخرطوم عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وقالت الوزارة “وبعد أن تكللت المساعي والجهود بوصول مصنع الجواز الالكتروني للبلاد تتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير وعلى رأسهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي قامت بتمويل مشروع الجواز الالكتروني بالكامل. كما تتقدم بالشكر لكل من: