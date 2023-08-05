سياسية
بينها شركات ألمانية وفرنسية وسلوفينية: الداخلية السودانية تشكر “مساعدات” مصنع الجواز الإلكتروني
أعربت وزارة الداخلية السودانية عن شكرها للجهات التي ساهمت في وصول مصنع الجواز الإلكتروني إلى مدينة بورتسودان، تمهيداً لتركيبه وبدء العمل في إصدار الجوازات الجديدة، بعد توقف المصنع بالخرطوم عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وقالت الوزارة “وبعد أن تكللت المساعي والجهود بوصول مصنع الجواز الالكتروني للبلاد تتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير وعلى رأسهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي قامت بتمويل مشروع الجواز الالكتروني بالكامل. كما تتقدم بالشكر لكل من:
محافظ بنك السودان المركزي.
والي ولاية البحر الاحمر.
جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج (المغتربين).
شركة سوداتل.
شركات ماليور الألمانية وسيتس السلوفينية وتالس الفرنسية.
ويمتد شكرنا لحكومة دولة قطر الشقيقة التي تكفلت بترحيل وشحن المصنع من مطار الدوحة الدولي إلى مطار بورتسودان.
“المكتب الصحفي للشرطة – السودان”.
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