الدعامة يقولون: أحمد الضي ده خط أحمر ويهددون ياسر العطا – شاهد بالفيديو





ظهر الناشط والمعلق الرياضي احمد الضي في مقطع جديد وهو ينفي الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله وإصابته ومقتله.

وقال “أحمد الضي” بحسب الفيديو المنشور على إحدى المجموعات الإلكترونية المناصرة لقوات الدعم السريع بأنه لو قتل فإن ذلك لن يحل مشكلة السودان.

كما هدد الضي ومجموعة “الدعامة” الذين يحيطون به بأنهم سيقفوا ضد طموحات مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول “ياسر العطا” في اعتلاء رئاسة السودان بمساعدة فلول “الكيزان”.

ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ 15 أبريل الماضي لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، مع انهيار الهدن وضعف المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف لإطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة للتفاوض.

شاهد الفيديو “أحمد الضي”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“