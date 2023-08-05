البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي – القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية.

مهام اللجنة حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضي.

تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة.

اللجنة فتحت بلاغات تحت مواد شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.