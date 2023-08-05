اقتصاد وأعمال
زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين بالخرطوم
أعلنت وزارة الطاقة بأن هنالك زيادة جديدة ستُطبّق على أسعار المحروقات (البنزين والجازولين) ابتداءً من يوم غدٍ السبت، ليكون سعر البيع في محطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم كالآتي:
– سعر لتر البنزين (630) جنيهاً.
– سعر لتر الجازولين (590) جنيهاً.
يُذكر أنّ آخر زيادة على المحروقات كان يوم 2 أبريل الماضي، حيث كانت قيمة لتر البنزين 588 جنيهاً، بينما الجازولين 582 جنيهاً.
وقالت مصادر السُّوداني إنّ السعر أعلاه غير شامل الرسوم الولائية ومرجعية لكل الولايات.
وأوضحت ذات المصادر، أنّ وزارة الطاقة والنفط/ الإمدادات، فرضت الزيادة الجديدة، وفقاً للأسعار العالمية للمنتجات البترولية.
صحيفة السوداني
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