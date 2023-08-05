



ما حقيقة التغريدة المنسوبة لإبراهيم غندور حول الإطاحة بالبرهان؟*

تناقلت بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة للقيادي بحزب المؤتمر المنحل إبراهيم غندور يقول فيها: *الإطاحة بالبرهان ستنهي الأزمة الحالية*.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة التغريدة وتبين أنها نشرت في صفحة مزيفة باسم بروف ابراهيم غندور في الفيسبوك، وأن الصفحة الرسمية لإبراهيم غندور تخلو من هذه التغريدة.

وللتأكد مما ذكرنا يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لإبراهيم غندور بالفيسبوك في الرابط:

https://www.facebook.com/prof.ghandour

وعدد المتابعين للصفحة ١٦٧ ألف متابع

والاطلاع على الصفحة المزورة في الرابط:

https://www.facebook.com/prof.ibrahim.ghandour?

وعدد متابعيها ٣٥ ألف متابع

جهينة