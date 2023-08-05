وجدي الكردي: قابيل الدعامي يقتل شقيقه في الكلاكلة😥





قتل أحد أفراد مليشيا الدعم السريع، شقيقه الأصغر في الكلاكلة القبة.

القتيل مجدي حسن، ينشط في لجان المقاومة في المنطقة. وأثناء قيادته لسيارة شقيقه الدعامي كمن له أفراد يتبعون للدعم السريع وانتزعوا منه السيارة ونهبوها.

علم الشقيق الدعامي بنهب زملائه الدعامة لسيارته فعاد وقتل شقيقه.

وجدي الكردي

– بيان لجان المقاومة

.لجان مقاومة الكلاكلة القبة

“نعي أليم ”

🔴 تعديل سبب الوفاة قُتل من قبل اخاه يتبع لميلشيات الدعم السريع

صُدمت قبل قليل الكلاكلة القبة بخبر مقتل الشاب الخلوق مجدي حسن وهو من أوائل الشباب الذين قادوا حراك ديسمبر في منطقتنا والسارعو في تشكيل لجان المقاومة في الاحياء ..

وبمزيد من الحزن والأسى تنعي لجان مقاومة الكلاكلة القبة مجدي حسن وإنه فقد كبير للبلاد وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح الجنات مع الصديقين والشهداء .

لجان مقاومة الكلاكلة القبة

الخميس 3 أغسطس 2023