رصد عمليات يوم الجمعة 04 اغسطس 2023 في السودان





*رصد عمليات يوم الجمعة 04 اغسطس في السودان :*

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*الجيش يقصف ارتكاز القوات المتمردة بكافوري و القنطرة*

*فريق العمل الخاص بسلاح الاشارة يدمر عدد من عربات القوات المتمردة و مقتل عدد منهم*

*الجيش يقصف بالطيران عدد من العربات القتالية للعدو المتمرد بطريق الصادرات الخرطوم بارا*

*استخبارات الجيش و فريق العمل الخاص ينجح فَي القضاء على 15 متمرد و يقبض علي عدد منهم كانوا عبارة عن خلية للإعلام الالكتروني*

*توالي استسلام اعداد من عناصر التمرد مع كامل العتاد بالكدرو و كذلك شرق النيل*

*الجيش يقصف بالطيران رتل من العربات القتالية لقوات التمرد بالمويلح*

*الجيش يقصف بالطيران و المدفعية حمد النيل، المهندسين، الفتيحاب ، المربعات، الصالحة، المنصورة، النخيل و البستان بامدرمان. قوات التمرد حاولت مهاجمة سلاح المهندسين و تم دحرهم و تدمير معظم قواتهم*

*انضمام اعداد كبيرة من حرس الحدود التي تتبع لقوات التمرد بدارفور مدينة نيالا الي الجيش الفرقة 16 فاق عددهم 216 فيهم ضباط و ضباط صف و جنود و مقتل قادة ميدانيين*

*اشتباكات لقوات التمرد فيما بينها بود العقلي بالكلاكلة و عدد من القتلى، الاشتباكات بسبب نوايا البعض الانسحاب من القتال*

*الجيش يقصف تجمعات العدو بسوبا الجمارك و ملاعب القولف*

*الطيران يقصف تمركزات العدو بامبدة و ودالبشير و محطة الصهريج و السوق الشعبي امدرمان*

*استهداف مواقع و مخازن للعدو المتمرد ببري، الطائف و المعمورة بالطيران المسير و المقاتل*

*الجيش يقصف تمركزات العدو المتمرد بالجيلي و مقتل اعداد كبيرة منهم*

*اشتباكات للجيش مع قوات التمرد بجبل أولياء و طيبة*

*البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.*