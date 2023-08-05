الحامل بكره هتولد.. نائب مصري ينتقد قرار وزير التعليم بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم – فيديو





انتقد النائب مصطفى بكري، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بـ استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لـ مسابقة الـ30 ألف معلم.

وطالب «بكري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، وزير التربية والتعليم بالتراجع عن القرار، موضحًا أن تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب بشأن هذا الموضوع.

وأضاف: «أنا مستغرب من القرار، أتمنى تراجع الوزير عن القرار، القرار فيه ظلم للناس، الحامل بكره هتولد، لكن الفرصة هتكون ضاعت منها، ستكون ضيع الفرصة عليها، وما علاقة الوزن الزائد بالعمل في المدارس؟!».

وطالب «بكري» بتطبيق معايير الكفاءة وغيرها من المعايير المتبعة في هذا الشأن، بعيدًا عن الحمل أو زيادة الوزن، معبرًا عن أمله في تراجع الوزير عن القرار وإعطاء المتقدمين فرصتهم.

“الشروق نيوز”