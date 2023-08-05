سيدة أمام محكمة الأسرة: بنت عمى خربت بيتى!





استأنفت ربة منزل على حكم أول درجة الصادر بإلزام طليقها بدفع مبلغ قدره 1500 جنيه نفقة شهرية لأطفالها الثلاثة، وقالت المستأنفة أمام محكمة الأسرة، إن طليقها ميسور الحال ودخله الشهرى تخطى الـ10 آلاف جنيه، والمبلغ الذي يحصل عليه أولادها لا يلبى متطلباتهم الشخصية.

وذكرت ربة المنزل خلال نظر المحكمة دعوى تزويد نفقة أطفالها الثلاثة، بأن طليقها يعمل أعمالا حرة، ويمتلك محلا ودخله الشهرى تخطى الـ10 آلاف جنيه، إضافة إلى أن هذا المحل تمليك وليس إيجارًا ورغم هذا يعامل أولاده عقب الطلاق معاملة سيئة.

وتابعت المدعية أنها عقب إنهاء الثانوية العامة تزوجت من ابن عمها الذي كانت تربطها به قصه حب، وأنجبت 3 أولاد خلال فترة الزواج التي استمرت 10 سنوات، وأطفالها في مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن المشاكل بدأت تنشب بينهما بعد عوده شقيقته من السفر والتى كانت مسيطرة عليه، ولا يستطيع اتخاذ قرار في حياته دون الرجوع إليها.

وقالت ربة المنزل: «زادت غيرة ابنة عمى منى بعد أن انفصلت عن زوجها، وظلت تحرض زوجى على لدرجة أنها شككته في شرفى رغم قصة الحب التي كانت تربطنا قبل الزواج بـ3 سنوات، وحولت حياتى إلى كابوس وجعلتنى أكره العيشة معه من أفعاله وأسلوبه الغريب، منعنى من زيارة أهلى الذين كانوا يعيشون في العقار المجاور لمنزلى، إضافة إلى اعتدائه عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابتى».

وأضافت المدعية: «طلبت منه الطلاق بسبب تطاوله المستمر، إلا إنه رفض، وظل يوجه لى شتائم تعد سبا وقذفا، إضافة إلى قيامه بالاعتداء على بالضرب وإلقائى أرضا مما أحدث إصابتى بجرح نافذ في الرأس وكسر في الذراع، وحررت محضرا ضده وأرفقته بالتقرير الطبى الذي أوضح الإصابات التي تحتاج لعلاج أكثر من 45 يوما وحصلت على حكم طلاق للضرر من خلال محكمة الأسرة، وأجلت المحكمة الدعوى للتحرى عن دخل الزوج وسماع الشهود». “المصري اليوم”.