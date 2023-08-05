ترويكا السودان تدين العنف في دارفور وتطالب بوقف الهجمات





دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، والمعروفة باسم “مجموعة الترويكا”، كافة الأطراف في السودان، إلى وقف الهجمات ومنع انتشار العنف بشكل أكبر.

وحسبما ورد في بيان مشترك، أصدرته الخارجية الأميركية، فإن الدول الثلاث “تدين بأشد العبارات العنف المستمر في دارفور بالسودان”.

وأعربت “دول الترويكا” عن “قلق بالغ”، إزاء تقارير بشأن تعزيزات للجيش بالقرب من مناطق من شمال وجنوب دارفور.

كانت قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، سيطرتها على ولاية وسط دارفور بشكل كامل، بينما نفى الجيش ذلك. “الشرق للأخبار”.