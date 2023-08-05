سياسية
لجان مقاومة ودنوباوي: الدعم السريع مسؤول من القذيفة التي سقطت بودنوباوي شمال وراح ضحيتها خمسة من سكان الحي
أصدرت لجان مقاومة ودنوباوي تصريحاً صحفياً جاء فيه:
لقد ثبت بالدليل القاطع أن القذيفة التي سقطت بودنوباوي شمال وراح ضحيتها خمسة من سكان الحي أطلقت من مكان يقع شرق ودنوباوي وهي مناطق تسيطر عليها مليشيات قوات الدعم السريع وذلك برواية شهود عيان من الناجين.
كما و أن مكان جلوس من استشهدوا يؤكد ذلك.
عليه نُحَمل مليشيات الدعم السريع هذه الجريمة البشعة تجاه السكان المدنيين ونؤكد أن قوات الدعم السريع هي من ارتكبت كل الانتهاكات المتعلقة بنهب سيارات المدنيين و مقتنياتهم و أن جرائمهم أصبحت تشكل خطرا على حياة المدنيين و ممتلكاتهم متجاوزبن في اجرامهم كل القوانين و الاعراف الدولية الخاصة بالحرب وتعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب و لن تصدر الا من مليشيات إرهابية ونحذرهم من مغبة التمادي في هذه الانتهاكات.
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