‏لجان مقاومة ودنوباوي: الدعم السريع مسؤول من القذيفة التي سقطت بودنوباوي شمال وراح ضحيتها خمسة من سكان الحي

لقد ثبت بالدليل القاطع أن القذيفة التي سقطت بودنوباوي شمال وراح ضحيتها خمسة من سكان الحي أطلقت من مكان يقع شرق ودنوباوي وهي مناطق تسيطر عليها مليشيات قوات الدعم السريع وذلك برواية شهود عيان من الناجين.

كما و أن مكان جلوس من استشهدوا يؤكد ذلك.