مساعي اتحادية لمعالجة نواقص مراكز غسيل الكلى بالولايات





كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن مساعي لمعالجة النواقص الدوائية لكل مراكز الغسيل بالولايات واكدت أن هنالك جهود مبذولة مع الشركاء ووزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة .

وأشارت في توضيح صحفي أطلعت عليه “اليوم التالي” إلى وصول بعض الغسلات ولاية البحر الأحمر تخص نوع معين من الماكينات فرزينيوس بتغطية 20 % فقط، تعمل في ماكيناها فقط وهي الآن في التخليص.

واعلنت عن شحنة ” قطر الخيرية ” من تركيا تم طلبها قبل شهر تساوي أكثر من (20) ألف غسلة متوقع أن تكفي حوالي أسبوعين وقالت” تعمل وزارة الصحة الإتحادية علي ثلاثة إتجاهات لطلبيات الواحدة تكفي ثلاثة أشهر مع ال UNDP بالإضافة إلى الشراء المباشر للإمدادات الطبية (الدفع من الدولة أو الشركاء من الدول الصديقة) مع منظمة الصحة العالمية( WHO)”.

اليوم التالي