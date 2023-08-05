بالصور.. قوات مكافحة التهريب تضبط ثلاثة لواري مواد غذائية مهربة لداخل البلاد





استطاعت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر أن تلقي القبض على متهمين بالتهرب من النقاط الجمركية بصحبة ثلاثة لواري مليئة بالمواد الغذائية حيث عبرت اللواري آخر نقطة يمكن ان تفصح فيها عن البضائع الا ان المتهمين حاولوا تضليل الجمارك بالعبور إلى داخل البلاد الا ان قوات مكافحةالتهريب كانت لهم بالمرصاد حيث قامت بمطاردة اللواري وايقافها ثم اقتيادها إلى مقر نيابة مكافحة التهريب.

مدير قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور أكد انه لا تهاون مع أي بضائع تعبر الحدود دون المرور بالنقاط التابعة لقوات الجمارك من أجل تطبيق الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية مشددا على أن المواد الغذائية بالذات لا مجاملة في تهريبها لاضرارها بصحة المواطن خاصة وان الجمارك مع الجهات ذات الاختصاص وضعت تخفيفا للقيود والرسوم على المواد الاستراتيجية الا ان المهربين يسعون إلى المزيد من كسب المال والوقت وهو ما لا يمكن السماح به في ظل الظروف الحالية للبلاد كما اكدمدير الادارة العامةلمكافحة التهريب اللواءشرطة مزمل على عباس أن قوات مكافحة التهريب لديها تعليمات مشددة وموازية لحالة الاستعداد العملياتي لكل القوات النظامية بالبلاد لذا فإن اي محاولة لمرور اي سيارة تحمل اي شحنة دون مستندات ودون المرور بالنقاط الجمركية تعتبر حالة اشتباه في تهريب سلع او مواد خطرة او سلاح لذا فإن قوات المكافحة ظلت وستظل في حالة تأهب قصوى سلما وحربا من أجل حماية حدود الوطن مدير قوات المكافحة بالبحر الأحمر العميد خالد محمد صالح قال إنهم قد كثفوا من دوريات المكافحة ورفع حالة الاستعداد وذلك من أجل منع التهريب بكافة انواعه.

*هذا وقد ظلت قوات مكافحة التهريب التابعة لقوات الجمارك السودانية ظلت تقدم ضبطيات مستمرة في ظل تكثيف عملها من أجل حماية أمن واقتصاد البلاد.

“المكتب الصحفي للشرطة – السودان”