منظمة الطيران المدني الدولي تبحث طلب هام للسودان





تبذل سُلطات الطيران المدني في السودان جهود كبيرة لتجاوز آثار الحرب التي ألقت بظلالها السالبة على أربع مطارات إستراتيجية منها مطار الخرطوم علاوة علي الأضرار التي أصابت مركز الملاحة الجوية.

وكشفت مصادر عن سعي سُلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان المحدودة إلى توسيع مظلة الحركة الجوية لتشمل إلى جانب مطار بورتسودان مطاري دنقلا وكسلا عبر فتح جزئي للمجال الجوي السوداني بشرق السودان، بالإضافة الي إنشاء مركز ملاحة جوي بمطار بورتسودان.

وفي هذا الصدد تلفت المصادر إلى أن سُلطة الطيران المدني السوداني تقدمت بطلب بهذا الخصوص إلى المركز الاقليمى لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط وعقدت مع قادته عدد من الاجتماعات في هذا الخصوص وذلك للحصول على الموافقة، وتوقعت المصادر أن يشهد منتصف هذا الشهر رد المنظمة على طلب السودان.

بورتسودان:طيران بلدنا