السودان يستلم 20 طائرة مقاتلة حديثة بتمويل من دولة صديقة





وصلت خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس 2023م 20 طائرة مقاتلة من طراز حديث إلى السودان، بفضل تمويل سخي مقدم من دولة صديقة. وقد تم استقبال الطائرات بحفاوة وتحية عسكرية في قاعدة سرية للقوات الجوية السودانية.

وبحسب مصدر مطلع في تصريح حصري لمحرر موقع النيلين “تُعتبر الطائرات الجديدة من أحدث المقاتلات العسكرية في مجال الطيران، وتتميز بقدراتها العالية في المناورة والأداء الجوي. تعتبر هذه الطائرات إضافة قوية للقوات الجوية السودانية ، وستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد”.

تأتي هذه الدفعة من الطائرات كتعبير عن العلاقات الوطيدة والتعاون القوي بين السودان والدولة الصديقة التي لم يفصح المصدر عن إسمها، حيث تقدم الدولة الصديقة الدعم المالي لتعزيز القدرات العسكرية في مجال الدفاع والأمن. من المتوقع أن تكون هذه الطائرات ذات أهمية كبيرة في حسم تمرد قوات الدعم السريع.

بورتسودان/فارس أنور/النيلين