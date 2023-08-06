نداء استغاثة لإنقاذ مرضى الكلى بالسودان





اطلق المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي في السودان نداء استغاثة عاجل لإنقاذ مرضى الكلى بعد نفاذ الإمداد الدوائي و الوصول لمرحلة العجز الكامل في توفير هذه المستهلكات.

وقال المركز في تعميم صحفي أطلعت عليه” اليوم التالي” أن الموقف الماثل أمامنا ينذر بخطر كبير لايوجد امداد حاليا يمكن توزيعه على المراكز مما أدى لتوقف الخدمة في عدد منها والبقية ستتبع في الأسبوع القادم”.

واضاف “نناشد المركز جميع السودانيين في الداخل والخارج والمنظمات الدولية والدول الصديقة ان تهب لنجدة مرضى الفشل الكلوي في السودان والبالغ عددهم (8)الف مريض يحدق بهم الموت في حال عدم توفر الإمداد في القريب العاجل”.

وطالب مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي د.نزار زلقو وزارة المالية الاتحادية بتوفير مبلغ (2,50)مليون دولار لشراء حاجة المرضى من المغسلات والمستهلكات المصاحبة.

وكشف عن شحنة تبرع بها الاتحاد العالمي لأطباء الكلى مازالت في طور التخليص في ميناء بورتسودان لم توضح الإمدادات سبب تأخير تخليصها للان.

وقطع بصعوبة الحصول على العلاج ونقص الخدمات وندرة الفرص في اماكن النزوح لتلقي خدمة الاستصفاء الدموي وقال ” استطعنا توفير الحد الأدنى من الخدمة في ظروف بالغة التعقيد بمساعدة الخيرين من أبناء السودان في الداخل والخارج” .

اليوم التالي