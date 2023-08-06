د. حسام محمد: كيف نحافظ على صحة الكلى؟





تلعب الكليتان دورًا حيويًا في جسم الإنسان، فهما يعملان على تنقية الدم وإزالة السموم والفضلات من الجسم. لذلك، يُعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

وللحفاظ على صحة الكلى يمكنكم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وشرب كمية كافية من الماء (حوالي 8 أكواب يوميًا). كما ينبغي تجنب تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي الامتناع عن التدخين وتجنب تعاطي المخدرات والكحول، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور صحة الكلى.

وختاماً ينبغي الانتباه إلى أية أعراض مثل آلام الظهر أو البطن، وارتفاع الضغط الدم، وتغير لون البول، والتي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في الكلى. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، ينبغي استشارة الطبيب على الفور لتشخيص المشكلة وتحديد العلاج المناسب.

د. حسام محمد – اختصاصي باطنية

موقع “اهتمامنا”