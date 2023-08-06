الدفاع المدني الجزيرة يسيطر على حريق بعربة تنكر وقود دون خسائر في الأرواح – صور





تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة من احتواء حريق بعربة تنكر وقود جوار مستودع قادرة مقابل مستودع مدني وبالعودة لتفاصيل الحريق تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) فور وصول البلاغ إلى الغرفة تم تحريك قوات الدفاع المدني فرع قطاع البترول المستودع الاستراتيجي بقيادة ضابط وتحت إشراف مباشر من العميد شرطة محمد الامين مدير قوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة .

هذا وقد أدت سرعة التحرك و الاستجابة السريعة السيطرة على الحريق في زمن وجيز الأمر الذي حال دون امتداد الحريق للعربات المجاورة أو وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات أخرى عدا العربة المحترقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.