شاهد بالفيديو أبطال الجيش السوداني.. مجادعة شعرية بين المدافع في الصفوف الأمامية تشعل شبكات التواصل





أشعل أفراد من الجيش السوداني شبكات التواصل بعد قيامهم بمجادعة شعرية وهم في الصفوف الأمامية بين المدافع.

وكان طرفا المجادعة النقيب سر الختم السالمابي والجندي ود برير الكردفاني، وقد ظهرا وهما على عربة قتالية يتجادعان بمجموعة من أبيات الشعر ذات الطبيعة الحماسية.

مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلوا بقوة مع المجادعة وعلقوا على هؤلاء الأبطال: أبطال في الميدان وأبطال في الشعر، وابتسامتكم دي مريحة للقلب وتبشر بقرب تحقيق الانتصار.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً ضد قوات الدعم السريع التي تمردت بتاريخ 15 أبريل 2023، وتم حلها بواسطة القائد العام للجيش السوداني “البرهان”.

شاهد المجادعة من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”