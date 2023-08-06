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شاهد مدخل جامعة افريقيا العالمية بعد إصابة سيارة بدقة من الجيش السوداني

2023/08/06
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جامعة افريقيا العالمية

نشر مناصرون للجيش السوداني صورة لمدخل جامعة إفريقيا العالمية حيث تظهر صورة سيارة تم إصابتها بدقة بواسطة القوات المسلحة السودانية.
وقال معلقون على الصورة التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي بأن الجامعة تمثل مقر الكتيبة الأولى للدعم السريع حيث كانت قواتهم ترتكز في الجامعة بشكل مكثف وتم تحويلها لثكنة عسكرية.

بينما اضاف آخرون بأن جامعة إفريقيا العالمية هي أكبر معتقل تحتجز فيه قوات الدعم السريع مجموعات من المدنيين تم اختطافهم منذ بداية الحرب.

 

شاهد صورة المدخل القديم:

جامعة افريقيا العالمية

رصد وتحرير – “النيلين”

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