عقار يعلن عن خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان





أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، مالك عقار، عن خارطة طريق مقترحة لإنهاء الحرب، تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة من الجانبين ثم التعجيل بإيصال العون الانساني وضمان سلامة المواطنين، ويتلو ذلك العملية السياسية والتي ترتكز علي تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة، وفق ما قال.

تصريحات عقار، جاءت خلال لقائه، يوم السبت، مع قيادة مبادرة “نساء ضد الحرب”. وفقاً لصحيفة التغيير.

وقال إنه استمع خلال اللقاء لمحتوي المبادرة التي تعبر عن رغبة وعزم معظم نساء السودان في سعيهم لايقاف هذه الحرب. وأكد عقار اتفاقه التام مع اهداف المبادرة ودعمه غير المحدود واستعداده للعمل معهم بشتى السبل لإيقاف الحرب، لاسيما وأن المتضرر الأول من الحرب هم النساء.

وأشار إلى مساعيهم لتوحيد المبادرات، قبل أن يشير إلى خطورة تعدد المنابر الذي يضر بجهود السلام ويطيل امد الحرب، وفق ما قال.