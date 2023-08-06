مصدر أمنى ينفي وجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات





نفى مصدر أمنى مصري صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.

أكد المصدر أن ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

بوابة الأهرام