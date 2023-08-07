مجموعة تابعة للقاعدة في مالي تزعم محاصرة قوات لفاجنر على الحدود مع النيجر





زعمت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في مالي، أن عناصرها يحاصرون قوات تابعة لمجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، عند الحدود مع النيجر.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، طلبت المجموعة العسكرية الجديدة في النيجر، المساعدة من مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر، مع حلول الموعد النهائي للمهلة العسكرية التي منحتها مجموعة أيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) لهم للإفراج عن رئيس البلاد المعزول محمد بازوم، مع تهديد بالتدخل عسكريا.

وذكرت الوكالة، أن أحد قادة الانقلاب الجنرال ساليفو مودي، قدم الطلب خلال زيارته لمالي المجاورة.