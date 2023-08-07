الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه





كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى لها على موقعها الرسمي فيس بوك، حكم إيداع الأموال في البنوك.

وقالت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي.

واستكملت الإفتاء: الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.

وفي سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم حمل الناس في سيارة لـ زيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟.

وفي وقت سابق قالت دار الإفتاء المصرية، إن حكم الكلام أثناء سماع الأذان، يستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، إلَّا أن تكون هناك حاجة للكلام فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة.

القاهرة 24