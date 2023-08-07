الجزيرة: تسهيلات ل45 شركة لإستيراد الأدوية والتخليص الجمركي بميناء مدني





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم فرع ولاية الجزيرة عن فتح الباب للقطاع الخاص لتوفير الأدوية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بعد فقدان كميات كبيرة من الأدوية التي كانت بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالخرطوم لأسباب أمنية، وكشف الدكتور حبيب الله النور رئيس فرع المجلس بولاية الجزيرة في تصريح لسونا عن تقديم تسهيلات كبيرة لعدد 45 شركة لإستيراد الأدوية لولاية الجزيرة والولايات الأخري وإكمال عمليات التخليص الجمركي في الميناء الجاف بمدني للأدوية مشيراً للتدابير المحكمة والضوابط التي تم وضعها لضمان إنسياب الدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية منعا لتسرب الأدوية، وقال إن نقص أدوية مرضى السرطان ليست وليدة اليوم ولكنها معضلة كبيرة ظلت تواجه الدولة منذ فترات طويلة حيث تعتبر أدوية السرطان الأعلى سعراً عالمياً والأرخص في السودان وتصرف مجاناً بدعم من وزارة المالية ولكن بعد ظروف الحرب تم إضافة رسوم بسيطة، وقال إن المجلس بالولاية إتخذ تدابير لمحاربة الأدوية المهربة عن طريق تأمين المعابر بالتنسيق مع الجهات الأمنية وعزا توقف فتح التراخيص للمؤسسات الصيدلانية لإنعدام كروت التراخيص من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم وهي الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء الإعتماد للمؤسسة الصيدلانية، واضاف أن وزارة الصحة تسعي لطباعة هذة الكروت بالولاية بعد موافقة المجلس القومي للأدوية والسموم.

وكاله سونا