مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية يلتقي الرئيس اللبناني





التقى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدولة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمكتبه بلبنان وبحضور وزير الزراعة الدكتور عباس حاج حسن وبحث اللقاء سبل التعاون بين لبنان والمنظمة لتسريع التعاطي في ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص والقطاع المالي اللبناني بالتركيز على قطاع الأسماك والألبان.

كما تطرق اللقاء إلى عرض مبادرة دعم القطاع الزراعي السوداني ودعم جهود التعافي، وقد أكد دولة رئيس الوزراء بأن لبنان سيكون حاضر لدعم الأشقاء في السودان كما أكد دعمه لجهود المنظمة ووزارة الزراعة اللبنانية في ملف الأمن الغذائي اللبناني.

وكاله سونا