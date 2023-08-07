وزير الخارجية المصري: نركز جهودنا على رعاية مصالح السودانيين والمحافظة على المؤسسات





قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرؤية المصرية تجاه الأزمة في السودان تتضمن العمل بكل جهد لرعاية مصالح الشعب السوداني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية عن قمة دول جوار السودان في دولة تشاد، أنّ مصر حريصة على المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع الأضرار التي تكبدها المواطنون جراء العمليات العسكرية.

وأشار إلى الاهتمام كذلك بالتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار سواء فيما يتعلق بعدم الاستقرار أو على صعيد النزوح إلى أراضيها وتحملها لعبء إضافي له تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.

وجدّد التأكيد على ضرورة المحافظة على المؤسسات السودانية، واضطلاعها بمسئولياتها في توفير الخدمات للشعب السوداني. وكان شكري قد وصل إلى تشاد في وقت سابق، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان.

ويبحث الوزراء في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية. ويهدف الاجتماع، إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.

“الشروق نيوز”