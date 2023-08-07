انهيار مئات المنازل جراء السيول والفيضانات شمالي السودان





شهدت أجزاء واسعة من المدن الواقعة في شمال السودان، هذا الأسبوع، سيولاً ما أدَّى إلى تضرر مئات المنازل.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، الأحد، إنَّ “محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع”.

وبحسب الوكالة، أفادت تقارير الحصر الأولي بتضرر 300 منزل كلياً أو جزئياً بمحلية مروي و58 منزلاً بمحلية القولد و56 منزلاً بمحلية الدبة و50 منزلاً بمحلية دنقلا. وعقدت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات اجتماعاً، الأحد، بدنقلا برئاسة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة المهندس خالد موسى علي موسى، لتقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين بعد اكتمال عمليات الحصر الجارية الان بالمحليات.

وأكد موسى أنَّ غرفة طوارئ الخريف والفيضانات على مستوي الولاية الشمالية ظلت في حالة انعقاد يومي لمتابعة الموقف أولاً بأول وعمل التدخلات اللازمة. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود وتسخير الامكانيات المتاحة والتنسيق مابين غرفة طوارئ الخريف المركزية وغرف الطوارئ بالمحليات من أجل درء آثار الأمطار والسيول بالولاية.

كما ناشد المديرين التنفيذيين بالمحليات بمد غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بتقرير يومي عن وضع الأمطار والسيول والفيضانات حتي تتمكن الغرفة من رفعها للجنة العليا للطوارئ بالولاية بصفة دورية، مضيفاً أنه تم عمل كبير في تطهير تصريف المياه بمدينة دنقلا وتقوية الجسور والمصارف بمحلية حلفا بموارد المحلية الذاتية. وقال إن التحدي الكبير الذي يواجه عمل الغرفة هو تأخر تصديق ميزانية طوارئ الخريف حتي الآن بسبب ظروف الحرب.

من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بالولاية الشمالية العقيد شرطة خالد سليمان رضوان، أن اجتماع الغرفة ناقش الميزانية التشغيلية للمحليات والقطاعات الأخري توطئة لرفعها للجنة العليا لطوارئ الخريف لإجازتها في صورتها النهائية.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يشهد السودان قتالاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تشهد العاصمة السودانية معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.

الشرق للأخبار