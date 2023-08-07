سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة لإصراره على السفر والعمل بالخارج





تقدمت سيدة ثلاثينية برفع دعوى قضائية تحمل رقم ٥٨٤ لسنة ٢٠٢٣ تطالب فيها بخلع زوجها لإصراره على السفر والعمل بالخارج.

وقالت “نيفين .م” فى دعواها: تزوجته منذ 7 سنوات وفي أول زواجنا كان يعمل بشركة محترمة لكن ديون الزواج حاصرته، وقرر حينها السفر للعمل بالخارج ليتمكن من تسديد ديونه، وقام بأخذ كل مصوغاتى الذهبية وبيعها ليتمكن من السفر.

وتابعت الزوجة: منذ سفره وأصبح زوجى مثل البنك بالنسبة لأهله، فبدأوا يطلبون منه مبالغ كثيرة لتجهيز شقتهم وفرشها فرشًا جديدًا وبعد فترة طلبوا منه مساعدة شقيقه فى زواجه، فقام بتجهيز شقته بالكامل، أصبحت أعيش حياة مأساوية فأنا أعيش معهم لخدمتهم، وزوجى بالخارج يحضر لهم الأموال فقط، وتمر الأيام ولم أشعر بأننى تزوجت وابنى لم يعرف والده نهائيًا.

واستكملت الزوجة: بعد 5 سنوات ونحن بهذا الوضع المأساوى لم يدخر فيها زوجى جنيهًا واحدًا لنفسه ومستقبله، فهددته بالطلاق إذا لم يعد ويستقر معى ومع ابنه أو يمتنع عن إعطائهم أموالًا حتى يتمكن من فتح مشروع ويعود لمصر.

وفور معرفة أهله بأنه سيعود نهائيًا ظلوا يتشاجرون معى لأننى أحرضه على ذلك، وفور حضوره لقضاء إجازته السنوية طلبت منه عدم السفر مرة أخرى، لكن أهله ظلوا يضغطون عليه للسفر ليتمكن من تجهيز شقيقته الصغرى للزواج، لأنهم لم يتمكنوا من تجهيزها فى ظل هذه الأسعار العالية.

واختتمت نيفين حديثها: لم يستمع لحديثى وقرر السفر مرة أخرى، فتركت أنا الأخرى المنزل وطلبت منه الطلاق وديًا، لكنه رفض محاولًا إقناعى بتحمل الوضع لكننى لم أستطع التحمل بعد ذلك، ولجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضده لخلعه، وحررت ضده عددًا من الدعاوى لضمان حقوق ابنى الوحيد.

صحيفة الدستور