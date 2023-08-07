يا قائد الأسطول.. فتاة تقود مجموعة متمردة في إثيوبيا “الأمهرا” تخطف أنظار السودانيين





بعد اندلاع تمرد مليشيات الأمهرا الإثيوبية والتي تجاور حدود السودان، خطفت مقاتلة “أمهرية” أنظار السودانيين والذين يتابعون هذه الحرب باهتمام كبير.

وانخرطت التعليقات في وصف طبيعة الحرب والمجموعات المشاركة فيها، وخطورة الوضع على السودان، والذي سارعت الجهات الرسمية فيه إلى إغلاق الحدود ووقف السفر بالبر عبر معبر القلابات بولاية القضارف.

وعلق سودانيون على مشية هذه الفتاة الأمهرية وقيادتها لمجموعة من المقاتلين الآخرين، بل أخذ البعض في التغزل فيها بعبارات الأغنية السودانية “يا قائد الأسطول”. وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي.

يا قائد الأسطول تخضع لك الفرسان

ياذو الفخار والطول أرحم بني الإنسان

مين لى سماك يطول ما يطولك اللمسان

معناك شرحه يطول والله يا إنسان

أصدق كفاك مطول ياذو الحسن وإحسان

أنا عقلى بيك مختول والناس عقول ولسان.

نقلاً عن – “كوش نيوز“