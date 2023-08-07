جلوس 82 من ممارسي المهن الطبية لامتحان الكفاءة المهنية





شهدت قاعة جامعة العلوم الصحية بعطبرة ظهر اليوم انطلاق امتحان الكفاءة المهنية لعدد 82 من ممارسي المهن الطبية والصحيه بولاية نهر النيل . جاء ذلك بحضور وتشريف الدكتور عبد المنعم بله وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل والدكتور هشام عبد اللطيف مدير جامعة أكاديمية العلوم الصحية بعطبرة والأستاذ عماد الدين السيد رئيس مجلس المهن الطبية والصحيه فرع ولاية نهرالنيل والأستاذ المقداد محمد المشرف الاتحادي للمجلس . وافاد الاستاذ عماد الدين السيد رئيس مجلس المهن الطبية والصحيه بالولاية ان الجالسين لامتحان الكفاءة المهنية بلغ عددهم ( 82 ) يمثلون عددا من التخصصات شملت المختبرات الطبية والتمريض والصحة العامة والأشعة وعلم النفس بالإضافة إلى دبلومات الصيدلة و الأسنان . وامتدح السيد الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة بالولاية وإدارة جامعة العلوم الصحية والتعاون المشترك في تهيئة بيئة اعمال مجلس المهن الطبية والصحيه بالولاية مؤكدا ان ابواب المجلس مشرعة لتقديم كل خدمات منسوبيه بالولاية .

وكاله سونا