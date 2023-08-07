خلال ثلاثة أشهر : (500) ألف مريض يدخلون ولاية الجزيرة





أكد وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي أن عدد المرضي المترددين بالمستشفيات في الفترة من منتصف أبريل إلى منتصف يوليو (144) ألف بالشئون الصحية و (32) ألف بالمستشفيات و (300 )ألف بالمراكز الصحية اي ما يقارب نص مليون مريض.

وقال خلال منبر وكالة الأنباء السودانية “سونا “استضافة المتأثرين بالحرب من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى عبر (848)مؤسسة صحية و (10) مستشفيات متخصصة(18) مركز غسيل كلي و (23) مستشفي مجهزة بالإمداد والاستجابة السريعة.

واشار الى نجاح النظام الصحي بالولاية في الإختبار في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، واكد تشغيل مركز الجهاز الهضمي وجراحة المناظير في مرحلته الثالثة وإدخال خدمات مناظير الجهاز الهضمي وتشغيل قسطرة القلب بمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب حيث تم إجراء( 480) عملية قسطرة قلب ( 90) عملية قلب مفتوح وجراحة صدر و (1500)صورة موجات صوتية و( 160) عملية ضاغطة نبض .

واضاف نجحت الوزارة في خلق شراكات مع منظمة اليونسيف لتنفيذ تدخلات في مكافحة نواقل الأمراض والإصحاح البيئي خلال ايام، بالإضافة إلى دعم برامج التحصين وتعزيز الصحة كما قدمت منظمة الصحة العالمية معينات وغسلات الكلى وتوفير أدوية ومحاليل وريدية .

وتابع ” الولاية نجحت في استقرار إمداد منتظم من الاكسجين من محطات مستشفى ودمدني ومستشفي رفاعة بالإضافة إلى دخول محطة المناقل في القريب العاجل، كاشفا عن تنفيذ برامج لنقل النفايات الطبية من المستشفيات قريباً”

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