شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص في أمدرمان تخاطب الدعامة: النسوان مرقن يزغردن وإنتو مندسين؟





خاطب أفراد من قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني منسوبي الدعم السريع الذين كانوا تحدوهم سابقاً في القيام بتمشيط في أحياء أمدرمان.

وقال أبطال العمل الخاص بأنهم في جولة تمشيطية ولم يجدوا “الدعامة” في الشارع، وبأن النساء خرجن يزغردن وبأن اللجام فك وعلى الجنجويد بأن “يبلوا راسهم”.

وبحسب الأنباء الواردة من أمدرمان والمشاهد المتداولة تقترب القوات المسلحة السودانية من استعادة كامل السيطرة على أمدرمان الكبرى، بما يشمل المتقي من أحياء أمدرمان القديمة.

شاهد الفيديو من هنا “قوات العمل الخاص”:

رصد وتحرير – “النيلين”