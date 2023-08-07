شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: قاعد في مسيدي دا ماني طالع!! ويوم ترفيهي للأطفال





قال شيخ الأمين في أحدث ظهور على منصات التواصل الاجتماعي بأنه موجود في مسيده ولم يخرج ولن يخرج منه، رغم اشتداد المعارك في المنطقة.

وفي مقطع جديد قال الشيخ الأمين عمر الأمين عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أن الناس مهمومة بشيخ الأمين طلع ولا قتلوه، أحسن نركز على الوطن وعلى أن تحسم الحرب. وأنه سيستمر في تقديم الخدمات الإنسانية لسكان الحي.

ويأتي حديث شيخ الأمين في ظل اقتراب المعارك من منطقة المسيد المشهورة في أمدرمان – أحياء بيت المال وابروف وود البنا – وخروج المواطنين من مناطق الاشتباكات العنيفة.

وكان شيخ الأمين قد أقام يوماً ترفيهياً للأطفال بالمسيد، حيث قال عنه: لتخفيف ويلات الحرب و ما شاهدوه في الأيام الماضية، بهدف الترفيه عنهم وتفريغ الطاقة السلبية، حيث امتلأ اليوم بالفرح والطاقة الإيجابية خاصة بوجود أهالي الأطفال .. أياما عشناها ونحمد الله سبحانه وتعالى صباحاً ومساء، لكن لا ذنب لهم، نغرس فيهم المحبة و الرحمة ونزرع القيم، لنسمو بمكارم أخلاقهم مستقبلاً في كل الأفاق.

شاهد حديث شيخ الأمين “ماني طالع” من هنا:

شاهد اليوم الترفيهي للأطفال بمسيد الشيخ الأمين:

نقلاً عن – “كوش نيوز“