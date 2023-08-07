شاهد بالفيديو.. دعامية تتحدي البرهان والجيش “الدعم السريع قوة وشهامة وقوة” ورسالة لرشان اوشي – ظهور أخوات الدعامة





ظهرت إحدى الفتيات على الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع وهي تلقي مجموعة من الأبيات الشعرية في مدح “أشاوس الدعم السريع”.

وقالت الفتاة التي ترتدي زي الدعم السريع “الدعم السريع قوة وشهامة وقوة .. يوم لاقو العدو نضفوه برة وجوة”.

وقال المنشور المصاحب لفيديو الشاعرة الدعامية بأنه مثلما يوجد أخوات نسيبة فإن للدعامة أخوت أيضاً وهن في الانتظار. وأضاف “والكلام دة ما كلام كاسات يا رشان اوشي”.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد السريع المستمر منذ قرابة الأربعة شهور، في ظل تعسر جميع محاولات التهدئة ووقف الحرب الإقليمية والدولية.

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نقلاً عن – “كوش نيوز“