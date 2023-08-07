أبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي – هل انضم عبدالرحيم دقلو للمحادثات؟





أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مباحثات ثنائية تناولت قضايا متعلقة بالسلام والأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلفاكير، إلى أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، يوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى إثيوبيا استمرت ليوم واحد، مشيرة إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد تناولت أيضا قضايا التجارة وتطوير البنية التحتية. وفي تصريحات سابقة، وصف آبي أحمد، جنوب السودان، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف، بينما تحدث سلفاكير، في أكثر من مناسبة، عن تحقيق التكامل الاقتصادي مع أديس أبابا.

وكان الصحفي مزمل أبوالقاسم قال عبر صفحته الرسمية بأن قائد ثاني متمردي الدعم السريع عبد الرحيم دقلو قد وصل إلى قاعدة دبرزيت الإثيوبية عبر طائرة خاصة. ويأتي وصول عبدالرحيم بالتزامن مع وصول رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ومستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك. فيما لم تؤكد أو تنفي أي مصادر تلك الأنباء، في اشتداد المعارك في الخرطوم واندلاع تمرد بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية تقوده مليشيات فانو “الأمهرا”.