وزير خارجية تشاد يكشف أهم مخرجات اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان

قال وزير خارجية تشاد، صالح النظيف، اليوم الإثنين، إن اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان أكد ضرورة التكامل والتنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومنظمة “إيجاد” ودول الجوار بشأن السودان.

وحسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” فى سلسلة أنباء عاجلة، أشار وزير خارجية تشاد، إلى أن اجتماع الآلية الوزارية شدد على ضرورة إيصال المساعدات إلى الشعب السودانى.

وأضاف أن الاجتماع أكد استمرار الاتصالات مع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار بالسودان، لافتًا إلى أن خطة التحرك تتضمن وقف إطلاق النار وإجراء حوار شامل سودانى وتعزيز المساعدات الإنسانية.