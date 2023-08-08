قصر العلمين.. صور قصر الرئاسة الفخم في المدينة الساحلية تثير الجدل في مصر – شاهد الفيديو

أثارت مقاطع مصورة نشرتها صفحة الرئاسة المصرية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ملامح فخامة قصر الرئاسة في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري جدلا كبيرا بين المصريين.