عالمية
قصر العلمين.. صور قصر الرئاسة الفخم في المدينة الساحلية تثير الجدل في مصر – شاهد الفيديو
أثارت مقاطع مصورة نشرتها صفحة الرئاسة المصرية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ملامح فخامة قصر الرئاسة في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري جدلا كبيرا بين المصريين.
وأظهرت الصور لحظات استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسؤولي دول أجنبية ما جدد النقاش عن الأزمة الاقتصادية وكيفية إدارة أموال الدولة.
“بي بي سي عربي”
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد