شاهد بالفيديو: طبيبة تكشف أفضل طريقة لمنع الإصابة بالسكري





كشفت طبيبة عن علامات في الجسم تشير إلى أن الشخص معرض للإصابة بمرض السكري، موضحة أن الحل الوحيد يتمثل في الصيام المتقطع.

هرمون الإنسولين

وقالت خلال مقطع فيديو:” هرمون الإنسولين هو المسبب لكل المشكلات المعاصرة، وهو عبارة عن هرمون يفرزه البنكرياس لدى الأشخاص الطبيعيين أما الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول فإن البنكرياس لا يفرز الإنسولين ولذلك يأخذون الإبر.

الكاربوهيدرات

وأشارت إلى أنه يتم إفراز هرمون الإنسولين عند تناول أغذية تحتوي على الكاربوهيدرات مثل النشا والسكر والدقيق، لافتة إلى أن السكر يمكن أن يكون من العسل أو الفاكهة أو التمر والسكر الدايت وأي شيء حلو.

السكر في الدم

وتابعت: السكر عندما يرتفع في الدم يفرز هرمون الإنسولين من البنكرياس، وبعد الهضم يدخل الدم على هيئه سكر والإنسولين دوره يحفز الخلية التي تحرق السكر وتحوله إلى طاقة، ولكن إذا كان الشخص لا يتحرك ويأكل طول اليوم فيأتي وقت لا تفتح الخلية ويتحول السكر إلى دهون تتخزن في الكبد وتتخزن في الأوعية الدموية وحول الأرداف وفي الكرش وفي الوجه، ويصير الوجه يفقد معالمه والجسم منفخ لعدم وجود مقاومة للإنسولين. لافتة إلى أن الجسم ذكي يوصل رسالة بضرورة التوقف عن السكر والدقيق .

مقاومة الإنسولين

وأكملت، عدم مقاومة الإنسولين يتبعها الإصابة بالضغط والسكر وخمول في الغدد وتكيس في المبايض والسمنة، ومضت قائلة :”هذه رسائل لتوقف السكر والدقيق”. موضحة أن الدواء لا يعالج السبب وإنما يعالج العارض فقط وبعد فترة الدواء يضر الكلى والكبد.

الصيام المتقطع

وأضافت، الحل هو الصيام المتقطع فهو علاج لكل المشاكل مثل السمنة والضغط والسكر، وقد أثبت داود الشريان نجاح هذه الطريقة. موضحة أن الصيام المتقطع يعني الصيام لمدة ١٦ ساعة في اليوم وتناول وجبتين طعام فقط بدون سكر أو دقيق.

بينما يتم تناول بروتين مثل لحوم وسمك وخضار وبيض وملح البحر وخل التفاح.

ولفتت إلى ضرورة تناول المياه والمتة لأنها مفيدة للجسم وتعطيه نشاط وحيوية.

صحيفة المرصد