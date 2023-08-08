من هو علي الأمين الزين “خبير اقتصادي” الذي عين رئيساً للوزراء في النيجر؟ صورة

أعلن العسكريّون الانقلابيّون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، مساء الاثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد. فمن هو علي الأمين زين ؟

وُلِد زين عام 1965 في زيندر (جنوب النيجر)، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكّان في البلاد، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنيّة للإدارة في نيامي. وهو أيضا خرّيج مركز الدراسات الماليّة والاقتصاديّة والمصرفيّة في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.

زين، هو خبير اقتصادي شغل أيضاً منصب ممثّل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.

في عهد الرئيس الأسبق مامادو تانجا، عيّن علي الأمين زين وزيراً للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

شغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 تمّوز/يوليو المنصرم.