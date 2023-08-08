مأمون حميدة يستقبل طلاب كلية الطب بدولة “رواندا”

من جهتهم عبر طلاب الدفعة السادسة والعشرون وأولياء الأمور عن إرتياحهم لمجهودات الجامعة وسعيهم الدؤوب في ظل هذه الظروف الخاصة من أجل إكمال العام الدراسي وتأمين أماكن آمنه وبيئة دراسية مريحة وكفاءات علمية رفيعة كما بينوا أن الجهد المتميز ليس هو أول ماتقدمه الجامعة للطلاب بل هو تميز إعتادت عليه الجامعة وإداراتها كما أثنوا على قدرة الجامعة على التفكير خارج الصندوق وخلق الحلول لتخطي العقبات وتحقيق التميز والنجاح.