سياسية
مأمون حميدة يستقبل طلاب كلية الطب بدولة “رواندا”
استقبل بروفسيور مأمون حميدة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا طلاب الدفعة السادسة والعشرون من كلية الطب وأولياء أمورهم بمدينة كيغالي – رواندا حيث سيكمل الطلاب هناك الجانب العملي الإكلينيكي.
من جهتهم عبر طلاب الدفعة السادسة والعشرون وأولياء الأمور عن إرتياحهم لمجهودات الجامعة وسعيهم الدؤوب في ظل هذه الظروف الخاصة من أجل إكمال العام الدراسي وتأمين أماكن آمنه وبيئة دراسية مريحة وكفاءات علمية رفيعة كما بينوا أن الجهد المتميز ليس هو أول ماتقدمه الجامعة للطلاب بل هو تميز إعتادت عليه الجامعة وإداراتها كما أثنوا على قدرة الجامعة على التفكير خارج الصندوق وخلق الحلول لتخطي العقبات وتحقيق التميز والنجاح.
وتم اختيار رواندا باعتبارها من أعلى الدول تصنيفاً حسب منظمة اليونسكو من ناحية جودة التعليم.
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