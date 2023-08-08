مالك عقار في لقاء الإعلاميين السودانيين بالقاهرة: ناقشنا سودان ما بعد الحرب – صور وفيديو





قال القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بأن الحرب الوجودية الدائرة الآن التي تهدد بقاء السودان كدولة، وأضاف في تصريح صحفي: التقيت ظهر يوم أمس بعدد من الصحفيين والاعلاميين السودانيين المتواجدين في القاهرة في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح ونقاش الهم الوطني المشترك في ظل الحرب الوجودية الدائرة الان التي تهدد بقاء السودان كدولة، ووحدته وسيادته.

‏‎استمعت إلى رؤاهم في ما يخص الصحافة والاعلام في ظل الحرب الحالية بجهة النواقص التي يرونها والتي يعملون على سدها في سودان ما بعد الحرب واتفقت معهم على النظر في آلية تساعد الدولة في تقديم المعلومات الضرورية لمواجهة الحرب والبناء والتأسيس الجديد لدولتنا السودانية.

‏‎تحدثت مطولاً عن مخاطر تعدد المنابر المطروحة حاليا والتي تطيل أمد الحرب في السودان وتعطل جهودنا لانهائها بالسرعة المطلوبة كما اطلعتهم على المبادئ الأساسية ل(خارطة الطريق) التي وضعتها الحكومة لانهاء الحرب في السودان والتي تضع إطاراً يدفع بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لكافة السودانيين المتأثرين بالحرب الحالية على أن يعقب ذلك عملية سياسية تقوم على منهج يقود لاعادة تأسيس الدولة السودانية وليس منهج تقاسم السلطة.

‏‎ودعوت الأخوة الإعلاميين للوقوف بقوة من أجل الدفاع عن الدولة السودانية كون ان الحياد لا يليق عندما تكون الدولة مهددة في وجودها وقدمت تحية خاصة إلى الشباب السوداني بكافة مسمياتهم الذين قرروا الدفاع عن السودان والسودانيين والسودانيات في هذه الحرب التي احدثت تغييراً في المفاهيم ما يتطلب أن يقابله تغيير في المنهج وأفاق الحل ( لا يمكن ايجاد حل عبر نفس الاشخاص ونفس ربطات العنق ونفس الطرح الذي سبق تفجر الازمة).

‏‎وختمت اللقاء بدعوة كل السودانيين لتحمل المسؤولية في الحفاظ على السودان بالعمل المشترك والأمانة المهنية والوطنية لبناء سودان المستقبل. واكدت لهم ان يداي ستظل ممدودة ومفتوحة باتجاه كل القوى التي ترغب في صناعة مستقبل جديد افضل للسودان وشعبه، بعيدا عن البحث عن المكاسب السياسية الضيقة الافق.