البطل “أحمد الشاكر”: “بل بس” – والليلة الدم حدو الركب يا مرتزقة

قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن الجيش يتقدم في كل محاور العمليات بأمدرمان، وأن المتبقي هو الحسم فقط.
وعلى صفحته الرسمية كتب البطل المظلي “أحمد الشاكر”: نتقدم بكل عزم وثبات ،من كل المحاور والجهات بللل بس، والليله الدم حدو الركب يا مرتزقة.
اها الجاين يستنفروكم في امُدر منهم خبر ؟ …
حتتملي بترول.
أمدرمان مقبرة الجنجويد
نصر من الله وفتح قريب
وقال الشاكر رداً على التقدُم الكبير للقُوات البرية التابعة للجيش من عِدة محاوِر بمنطقة أمدرمان القديمة ومُحاصرتها قامت المليشيا المُتمرِدة أثناء إنسحابها بقصف عشوائي على الأحياء السكنية مما تتسبب بوفيات وإصابات وسط المواطنين بحي الشرفية بأمدرمان القديمة لهم الرحمه والمغفرة .
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