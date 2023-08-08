البطل “أحمد الشاكر”: “بل بس” – والليلة الدم حدو الركب يا مرتزقة

قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن الجيش يتقدم في كل محاور العمليات بأمدرمان، وأن المتبقي هو الحسم فقط.

وعلى صفحته الرسمية كتب البطل المظلي “أحمد الشاكر”: نتقدم بكل عزم وثبات ،من كل المحاور والجهات بللل بس، والليله الدم حدو الركب يا مرتزقة.

اها الجاين يستنفروكم في امُدر منهم خبر ؟ …

حتتملي بترول.