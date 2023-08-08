عبد الحي يوسف يناشد الرئيس التركي “أردوغان” بدعم السودان





في كلمته التي ألقاها أمام الرئيس التركي خلال لقاء العلماء في القصر الرئاسي في أنقرة، العلامة الشيخ د. عبد الحي يوسف يناشد الرئيس التركي بدعم السودان ومؤازرته في مواجهة التحديات.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر اللقاء نحو ساعتين وناقش عدة قضايا على رأسها ما يخص المسلمين المهاجرين إلى تركيا.

والتقى أردوغان، الأمين العام للاتحاد علي محيي الدين القره داغي والوفد المرافق في المجمع الرئاسي. وحضر اللقاء رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس معهد التفكر الإسلامي البروفسور محمد غورماز. بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي قره داغي أن أردوغان استقبل الوفد استقبالا كريما واحتفى به ووعده خيرا بخصوص ما عرض عليه.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع حملة أعلنت عنها وزارة الداخلية التركية ضد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا، وسط مخاوف من أن تشمل الحملة المهاجرين العرب الهاربين من قمع الأنظمة في بلدانهم.

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